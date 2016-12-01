АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает «Российская газета».

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,21%, до $53,06 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,16%, до $55,14 за баррель.



Фото с сайта gazeta.ru