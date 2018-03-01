Мировые цены на нефть повысились
16 Марта 2018 08:40 484
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,23 доллара, до 65,12 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,23 доллара, до 61,19 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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