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Мировые цены на нефть повысились

7 Марта 2018 09:25 295
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,25 доллара, до 65,79 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,03 доллара, до 62,6 долларов за баррель.

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Ключевые слова: Экономика, Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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