Мировые цены на нефть повысились
3 Марта 2018 09:36 229
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеРазлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб Мировые цены на нефть понизились
По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 64,37 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,26 доллара, до 61,25 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн