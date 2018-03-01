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Мировые цены на нефть повысились

3 Марта 2018 09:36 229
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 64,37 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,26 доллара, до 61,25 долларов за баррель.

 

 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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