Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,19 доллара, до 67,5 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,36 доллара, до 63,91 долларов за баррель.