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Мировые цены на нефть повысились

27 Февраля 2018 09:12 208
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,19 доллара, до 67,5 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,36 доллара, до 63,91 долларов за баррель.

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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