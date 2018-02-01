Мировые цены на нефть повысились
24 Февраля 2018 09:16 893
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,92 доллара, до 67,31 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,78 доллара, до 63,55 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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