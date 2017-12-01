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Мировые цены на нефть повысились

20 Декабря 2017 09:58 709
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,39 доллара, до 63,8 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,3 доллара, до 57,46 долларов за баррель.

 

 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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