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Мировые цены на нефть повысились
20 Декабря 2017 09:58 709
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,39 доллара, до 63,8 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,3 доллара, до 57,46 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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