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Мировые цены на нефть понизились

20 Марта 2018 09:35 399
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Мировые цены на нефть понизились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures понизилась 0,16 доллара, до 66,05 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,28 доллара, до 62,06 долларов за баррель.

 

 

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Ключевые слова: Нефть, Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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