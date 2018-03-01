Мировые цены на нефть понизились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,73 доллара, до 63,61 долларов за баррель.



Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,03 доллара, до 60,12 долларов за баррель.