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Мировые цены на нефть понизились

9 Марта 2018 09:05 395
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Мировые цены на нефть понизились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,73 доллара, до 63,61 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,03 доллара, до 60,12 долларов за баррель.

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Ключевые слова: Энергетика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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