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Мировые цены на нефть понизились

2 Марта 2018 09:40 189
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Мировые цены на нефть понизились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,9 доллара, до 63,83 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,65 доллара, до 60,99 долларов за баррель.

 

 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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