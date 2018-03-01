Мировые цены на нефть понизились
1 Марта 2018 09:29 215
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,85 доллара, до 65,78 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,37 доллара, до 61,64 долларов за баррель.
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