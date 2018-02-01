Мировые цены на нефть понизились
28 Февраля 2018 09:30 182
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть повысились Сроки решения вопроса строительства четвертого НПЗ назвали в Минэнерго
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,87 доллара, до 66,63 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,9 доллара, до 63,01 доллара за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Казахстан обеспечит до 90% потребности бензина в 2018 году - Минэнерго
- Прогноз цены на нефть на 2018 год озвучил Канат Бозумбаев
- За счет чего Казахстан планирует увеличить добычу нефти в 2018 году
- Мировые цены на нефть повысились
- Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
- Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн