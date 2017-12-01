Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,18 доллара, до 63,41 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,14 доллара, до 57,16 долларов за баррель.