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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
19 Декабря 2017 09:06 928
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,18 доллара, до 63,41 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,14 доллара, до 57,16 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть, Цены и тарифы,
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