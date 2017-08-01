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Минздрав опрашивает казахстанцев о качестве скрининга

Минздрав опрашивает казахстанцев о качестве скрининга
19 Августа 2017 14:26 221

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК проводит опрос по предложениям совершенствования скрининговых исследований неинфекционных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения для развития национальной скрининговой программы и усиления охраны общественного здоровья проводится опрос населения, медицинской общественности, медицинских вузов, ассоциаций, научных центров, неправительственных организаций для сбора предложений по совершенствованию скрининговых исследований неинфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что предложения и оценка эффективности скрининговых программ позволить изучить барьеры, влияющие на эффективность проведения скрининга по раннему выявлению заболеваний и выработать пути совершенствования мероприятий по проведению скрининга.

Опрос проводится на государственном и русском языках.

 

 

Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
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