Минздрав опрашивает казахстанцев о качестве скрининга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК проводит опрос по предложениям совершенствования скрининговых исследований неинфекционных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения для развития национальной скрининговой программы и усиления охраны общественного здоровья проводится опрос населения, медицинской общественности, медицинских вузов, ассоциаций, научных центров, неправительственных организаций для сбора предложений по совершенствованию скрининговых исследований неинфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что предложения и оценка эффективности скрининговых программ позволить изучить барьеры, влияющие на эффективность проведения скрининга по раннему выявлению заболеваний и выработать пути совершенствования мероприятий по проведению скрининга.

Опрос проводится на государственном и русском языках.