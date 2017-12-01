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Минтруда устранит очереди при получении адресной социальной помощи

20 Декабря 2017 18:37 269
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Минтруда устранит очереди при получении адресной социальной помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев получат в 2018 году адресную социальную помощь, рассказала министр руда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидаем, что в следующем году количество семей, получающих АСП, составит около 350 тысяч», - сообщила Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.

Она также остановилась на мерах по предотвращению очередей при получении АСП населением.

«Чтобы не было очередей в начале года подписали социальные контракты с 79 тысяч семей, доходы которых сегодня составляют ниже 40% прожиточного минимума. Для обеспечения своевременности предоставляемой социальной помощи предлагаем акимам областей городов Астана и Алматы начать реализацию социальных контрактов не позднее 15 января следующего года. Вот основные результаты работы программы», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Минтруда РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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