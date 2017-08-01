Минсельхоз РК озвучил прогноз урожая зерновых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК озвучило прогноз урожая зерновых в Казахстане в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В текущем году общая посевная площадь составила 22,1 млн. га, что на 651 тыс. га больше, чем в прошлом году. Яровой сев составил 18,7 млн. га. В целом урожайность зерновых колосовых культур в текущем году по республике прогнозируется в среднем на уровне 12,6 ц/га, валовый сбор зерна составит 19,2 млн. тонн», -сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, выступая на кустовом совещании по вопросу подготовки к уборочной кампании в Костанайской области.

В уборочной кампании принимают участие 42 тыс. единиц комбайнов, в том числе более 14 тыс. единиц высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, которыми предполагается убрать более 70% (11 млн га) уборочной площади зерновых культур.

На осенне-полевые работы текущего года определен необходимый объем дизтоплива по республике в количестве 393,9 тыс. тонн, в том числе для Акмолинской области - 70 тыс. тонн, Костанайской - 76 тыс. тонн, Северо-Казахстанской - 75 тыс. тонн.

«В настоящее время ведется уборка урожая в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. По состоянию на 15 августа текущего года убрано 38% площадей, намолочено 1,7 млн тонн зерна в первоначальном весе, средняя урожайность составила 20,2 ц/га», - сообщил Кайрат Айтуганов.

В совещании приняли участие заместители акимов, представители управлений сельского хозяйства, ученые аграрии и сельхозтоваропроизводители Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Фото: путь.рф