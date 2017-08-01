Минсельхоз РК начал субсидировать производство ягнятины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы перешло от субсидирования производства баранины на производство ягнятины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также мы сделали небольшие изменения в овцеводстве. Если раньше субсидировалось производство баранины, то в этом году по мировому опыту, мы субсидируем производство ягнятины. Эта мера дала большой толчок. В этом году мы впервые экспортировали в Иран. Предприятие «Батыс Марка Ламб» из Западно-Казахстанской области подписало контракт с иранской стороной на экспорт 1500 тонн ягнятины. Каждый производитель, сдавая товар предприятию «Батыс Марка Ламб», получает цену, которую определяет покупатель и вдобавок 1500 тенге за одну голову ягнятины», - рассказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, количество получателей субсидии в животноводстве увеличилось в три раза. «Если до 2017 года субсидии получали 175 хозяйств, то сегодня субсидии по животноводству получают 522 сельхозтоваропроизводителя. Мы планируем, что за счет этого к 2021 году производство животноводческой продукции увеличится на 40%», - пояснил Айтуганов.

Фото: ibirzha.kz