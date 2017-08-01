Минсельхоз ожидает увеличение производства сахара в полтора раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Диверсификация посевных площадей позволит увеличить производство сахара в Казахстане в полтора раза в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра сельского хозяйства РК Кайрата Айтуганова.

«По итогам 2015 года мы производили только 3% сахарной свеклы, которая шла на производство сахара в Казахстане. 97% белого сахара или сахарного тростника мы завозили с дальнего зарубежья. Уже проведена диверсификация. С каждым годом площади в Алматинской и Жамбылской областях растут. Два года подряд в Северо-Казахстанской области сеют сахарную свеклу на площади 400 га. Проведенная диверсификация уже в этом году увеличит производство отечественного сахара в 1,4 раза (с 36 тыс. до 51 тыс. тонн)», - сообщил Айтуганов на пресс-конференции в Правительстве.

Между тем, ранее в Минсельхозе сообщали, что в целом потребность сахара в Казахстане составляет 500 тысяч тонн. 90% сахара производится из тростникового сахара-сырца, который импортируется по нулевой пошлине. Эта норма в стране действует до 2019 года. И 10% сахара производится из свеклы. В МСХ РК планируют снизить долю импортного сахара-сырца.

При этом вице-президент Союза пищевых предприятий Казахстана Айжан Наурызгалиева считает, что состояние сахарного производства весьма катастрофично. По её словам, единственным производителем сахара в Казахстане является Центрально-Азиатская сахарная корпорация. Четыре завода по переработке сахара расположены в Алматинской области и два - в Жамбылской.



Фото:blog.i.ua