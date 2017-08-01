Минсельхоз и Минфин призвали избегать формализма в устранении коррупции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поручил разработать план по устранению причин, способствующих коррупции в государственных органах, передает корреспондент МИА «Кзинформ».

Об этом он сказал в ходе совещания по подведению итогов анализа коррупционных рисков и общественного мониторинга.

«Административные барьеры, законодательные акты, условия для коррупции - все это сегодня можно решить и устранить. Это касается, в первую очередь, заинтересованности руководителей структур. Мы будем идти дальше. К сожалению, предварительный анализ хода исполнения вынесенных нами рекомендаций в адрес министерств сельского хозяйства и финансов показал формальные подходы указанных госорганов. Этого нельзя допускать, так как любые действия по воспрепятствованию исключения причин и условий коррупции можно расценивать как пособничество коррупции», - сказал Алик Шпекбаев.

Он также отметил, что это должно служить сигналом для всех госорганов.

«Мы должны обеспечить полное исполнение внесенных рекомендаций, усилить контроль за этим. Поэтому дорожную карту по анализу коррупционных рисков должен сменить подробный конкретный план по устранению причин, указанных нами в рекомендации. Для этого департаменту антикоррупционной политики поручаю разработать и внести на утверждение соответствующий документ», - подчеркнул Алик Шпекбаев.

Также заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил о результатах анализа, которые показывают, что каждое второе обращение в Министерство юстиции связано с исполнением судебных актов. Так, из 7378 обращений 3798, или 51,4%, приходится на деятельность департамента по исполнению судебных актов.

Согласно официальным данным реальное исполнение составляет всего лишь 43%. Из 298 имущественных дел исполнено 128, а сумма ущерба 38%, из 2,8 млрд возмещено 1 млрд тенге.