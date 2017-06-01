Минсельхоз и Минэнерго согласовывают объемы дизтоплива на уборочные работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства и Министерство энергетики ведут работу по согласованию объемов дизтоплива на предстоящие уборочные работы. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потребность в дизельном топливе для проведения весенне-полевых работ обеспечена в полном объеме. Решение Правительства о снижении ставки акцизов на период ярового сева позволило снизить цену дизтоплива до 123 тенге за литр в среднем по республике», - сказал Кайрат Айтуганов.

В настоящее время, по его словам, проводится работа по согласованию с Министерством энергетики объемов дизтоплива на предстоящие уборочные работы. Вице-министр также остановился на вопросах кредитования весенне-полевых работ.

«Впервые выдача кредитов на весенне-полевые и уборочные работы началась на месяц раньше, при этом процентная ставка конечным заемщикам составила 6% годовых, в прошлые годы - 9-10% . Площадь паров составит 3 млн 200 тыс га пахотных земель, или 14% от неорошаемой пашни. Основные работы по обработке и внесению удобрений в пару начнутся со второй половины июня», - добавил Кайрат Айтуганов.