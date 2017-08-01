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Минобразования проверит школы, где обладатели «Алтын белгі» получили низкие баллы

Минобразования проверит школы, где обладатели «Алтын белгі» получили низкие баллы
14 Августа 2017 13:42 581

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК проверит школы, где обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова.

«Уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники -обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы. Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации руководство школ будет строго наказано», - сказала Гульзат Кобенова.

Как ранее сообщалось, в Казахстане выделили дополнительные гранты для обладателей знаков «Алтын белгі», чтобы они не остались без грантов.

В свою очередь президент Ассоциации высших учебных заведений Рахман Алшанов отметил, что сейчас время переходного периода в этом вопросе.

«Поскольку сейчас переходный период, решили таким образом, все медалисты не остались за бортом. Правительство пошло навстречу, выдало дополнительные места», - подчеркнул он.

Согласно озвученным данным, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в 2017 году участвовало 4360 обладателей знака «Алтын белгі».

«Вот из их числа 1487 детей выпали из основного списка, вернее, их выдвинули другие абитуриенты с более высокими баллами, и выдвинули их из основного списка обладателей грантов. Соответственно эти 1487 детей будут профинансированы за счет средств вузов Минздрава и Минобразования», - сообщила Гульзат Кобенова.

 

Ключевые слова: Образование, Другие государственные органы,
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