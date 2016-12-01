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Минкультуры намерено вывести казахстанское кино на международные рынки

Минкультуры намерено вывести казахстанское кино на международные рынки
23 Декабря 14:05 133

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК намерено вывести казахстанское кино на международные рынки, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

«Сегодня перед нами стоит очень важная задача - наращивать качественные и количественные показатели кинопроизводства, и обеспечить выход нашего казахстанского кино на международные рынки. Это амбициозная задача, но я думаю, что она по плечу нашему кинопроизводству, нашим кинодеятелям», - сказала вице-министр культуры и спорта Актоты Раимбекова на «круглом столе» в Национальной академической библиотеке.

Участники «круглого стола» обсуждают проект Закона «О кинематографе».

Основной законопроект и сопутствующие поправки в законодательство направлены на создание благоприятных условий для поддержки и продвижения казахстанского кино, проката и дистрибуции отечественных фильмов, повышение качества и конкурентоспособности казахстанского кино в стране и в мире.

Законопроекты разработаны Казахским научно-исследовательским институтом культуры при Министерстве культуры и спорта РК. Кроме того, Институт разработал Концепцию развития кинематографии до 2050 года, которая также проходит обсуждение.  

 

 

Ключевые слова: Культура,
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