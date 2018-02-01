Министр Сагадиев объяснил перенос введения нулевых классов на 2020 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о подготовке учителей и учебников к внедрению в систему образования нулевых классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что ранее внедрение нулевых классов было запланировано в 2019 году. «На сегодня единая программа и график подготовки учителей готов, учебники прошли экспертизу, но они все написаны на кириллице. Теперь для 400 тысяч детей необходимо выпустить новые учебники для нулевых классов. Так как мы переходим на латиницу, считаем правильным данные учебники печатать сразу на латинице. Это и финансово эффективно будет. На все это, на подготовку новых учебников, проведение экспертизы, пробации, на подготовку учителей, требуется время. Поэтому на нулевые классы перейдем к 2020 году. Такое изменение внесено в новую государственную программу», - сообщил министр в ходе заседания Правительства РК.



По данным министерства, в рамках обновленного содержания на сегодня разработаны и внедрены учебники для 1,2,5 и 7 классов. На уровне начального образования вводятся единые базовые учебники. В 2018-2019 учебном году будут внедрены учебники для 3,6, и 8 классов. На портале «Общественная оценка» размещены их макеты, проводится апробация. Курсы повышения квалификации в рамках поэтапного перехода на обновленное содержание прошли 52% учителей. В 2018 году запланировано обучение свыше 73 тысяч учителей.