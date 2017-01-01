Министр предлагает почаще поднимать проблемы молодежи в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев предложил уделять внимание во время заседаний Правительства рассмотрению молодежных проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается активизировать консультативно-совещательные органы. На первом заседании совета по молодежной политике при Президенте предлагаем рассмотреть ход реализации Концепции государственной молодежной политики. Было бы также полезно регулярно заслушивать на заседаниях Правительства ход реализации государственных проектов и программ по работе с молодежью», - сказал он, выступая сегодня на заседании Правительства.



Он также проинформировал, что совместно с акиматами планируется усилить кадровый потенциал молодежных ресурсных центров (МРЦ) и других институтов. «Мы намерены обновить методологическую базу для МРЦ. Работа будет осуществляться в первую очередь силами научно-исследовательского центра «Молодежь». С учетом образования уполномоченного органа в сфере молодежной политики и в соответствии с Законом «О молодежной политике» предлагается передать данный центр от Министерства образования и науки в ведение Министерства по делам религий и гражданского общества», - заключил он.