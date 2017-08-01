Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой 

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте состоялась официальная встреча министра обороны РК Сакена Жасузакова с главой оборонного ведомства Узбекистана Кабулом Бердиевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».







В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества, а также вопросы по укреплению взаимодействия оборонных ведомств двух стран. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.











В заключительной части встречи было подписано соглашение о сотрудничестве Министерства обороны РК и Министерства обороны РУ на 2017 год.