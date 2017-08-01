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Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой

Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой
17 Августа 2017 14:17 182

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте состоялась официальная встреча министра обороны РК Сакена Жасузакова с главой оборонного ведомства Узбекистана Кабулом Бердиевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».


Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой 
Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества, а также вопросы по укреплению взаимодействия оборонных ведомств двух стран. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой 
Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой 
Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой 
Министр обороны Казахстана встретился в Ташкенте со своим узбекским коллегой 

В заключительной части встречи было подписано соглашение о сотрудничестве Министерства обороны РК и Министерства обороны РУ на 2017 год.

 

Ключевые слова: Узбекистан, Армия, Внешняя политика Казахстана,
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