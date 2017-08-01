Министр обороны Казахстана встретился с президентом Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава военного ведомства Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков посетил Узбекистан с официальным визитом, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В Ташкенте состоялась официальная встреча министра обороны РК с главой оборонного ведомства Узбекистана генерал-полковником Кабулом Бердиевым. В ходе встречи стороны детально обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.

По итогам двухсторонней встречи стороны подписали План военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования. Необходимо отметить, что подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств Казахстана и Узбекистана.





В рамках визита министр обороны РК был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президент республики, выразив удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран, высказался о необходимости укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона. В свою очередь, Жасузаков поблагодарил Президента Республики Узбекистан за теплый прием и передал наилучшие пожелания от Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Глава оборонного ведомства подчеркнул заинтересованность и готовность к укреплению дальнейшего казахстанско-узбекистанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах.

В ходе пребывания казахстанской делегации в Узбекистане было организовано посещение одной из воинских частей ВС РУ в Коканде. Узбекские коллеги продемонстрировали процесс организации повседневной деятельности и боевой подготовки личного состава, а также условия быта военнослужащих узбекской армии.

В конце двухдневного визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова и возложил цветы к его могиле в Самарканде.