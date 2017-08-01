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Министр культуры Монголии готов оказать поддержку работе Международной тюркской академии

Министр культуры Монголии готов оказать поддержку работе Международной тюркской академии
15 Августа 2017 20:13 164

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня глава Международной тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали встретился с министром образования, науки, культуры и спорта Монголии Гэлэгпилом Чулуунбаатаром.

В ходе двусторонней встречи глава академии рассказал об осуществляемых проектах организации, а также поделился планами на будущее. Кроме того, он ознакомил министра с целями и маршрутом начавшейся ІІІ международной экспедиции «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти», организованной академией, сообщает twesco.org.

В свою очередь, министр Г. Чулуунбаатар сообщил о своем близком знакомстве с работой Международной тюркской академии, и дал ей высокую оценку.


Министр культуры Монголии готов оказать поддержку работе Международной тюркской академии 

Он высказал свою готовность работать для укрепления сложившихся отношений между академией и Монголией, а также лично содействовать научным начинаниям, запланированным в их стране, и осуществлять в будущем совместные исследовательские проекты. Кроме того, он пожелал удачной работы международной экспедиции.

В завершение встречи Д. Кыдырали высказал министру благодарность за проявленное с его стороны уважение и заинтересованность, и преподнес ему в дар ценные научные труды, изданные в академии.

Следует отметить, что TWESCO на сегодняшний день установило тесные связи с авторитетными научно-исследовательскими организациями Монголии, заключив с ними меморандумы о сотрудничестве. В частности, на основе указанных документов сегодня успешно осуществляется несколько совместных проектов с Национальной академией наук Монголии, Национальным музеем Монголии, а также с Институтом истории и археологии НАН Монголии.


Министр культуры Монголии готов оказать поддержку работе Международной тюркской академии

 

Ключевые слова: История Казахстана, Наука,
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