Министр Касымбек назвал сроки сдачи в эксплуатацию нового ж/д вокзала Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек назвал сроки сдачи в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важно отметить вокзал в Астане. Новый вокзал буквально в субботу мы осмотрели по строительству. Планируем, что до 15 мая строительные работы будут завершены, и уже к началу ЭКСПО вокзал сможет принять первых пассажиров», - сказал Касымбек в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.



Министр отметил, что вокзал является уникальным, и по объемам и качеству он будет лучшим в СНГ.



«Сегодня, например, существующий вокзал в старой части города рассчитан на 12 тысяч пассажиров в сутки. Однако он обслуживает почти 18 тысяч, то есть за пределами проектных мощностей. Введение нового вокзала кардинально меняет ситуацию. Мы ожидаем, что на ЭКСПО будет как минимум 2 млн пассажиров, и они приедут различными видами транспорта. Основной упор будет сделан на железнодорожный транспорт, поэтому мы очень серьезно готовимся к завершению этого проекта и началу ЭКСПО», - добавил Касымбек.



Ранее сообщалось, что в строительстве данного объекта занято около 1150 человек. Пропускная способность нового железнодорожного вокзала столицы - 35 тысяч пассажиров в сутки.



29 марта прошла ярмарка вакансий, приуроченная к открытию нового железнодорожного вокзального комплекса в Астане. Здесь было задействовано порядка 60 работодателей, которые предоставили более 200 вакантных мест.