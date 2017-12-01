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Министерство культуры и спорта РК и «Первый канал» подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК и АО «Первый канал» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития индустрии кино и телевидения. Документ подписали министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал в интервью казахстанским журналистам К.Эрнст, первыми проектами в рамках достигнутого соглашения о сотрудничестве станут два сериала.
«Продолжая наши глубокие дружеские отношения между Россией и Казахстаном, мы договорились о производстве двух проектов. Первый сериал посвящен периоду эвакуации советской кинематографии в Алматы, где главным героями будут Сергей Эйзенштейн и другие выдающиеся кинематографисты. А второй проект - мы договорились о производстве сериала к юбилею Астаны», - рассказал К.Эрнст.
В свою очередь, министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы подчеркнул, что «достигнутые соглашения о сотрудничестве перспективны и интересны для двух сторон». В этом плане им был отмечен тот факт, что съемки большого творения Сергея Эйзенштейна, являющегося бесспорным и великим мастером киноискусства мирового масштаба - картины «Иван Грозный» происходили как раз в Алматы.
«Уверен, что проект, посвященный истории возникновения в Алматы легендарной Центральной объединенной киностудии в период Второй мировой войны, когда ведущие киностудии Советского Союза были эвакуированы в Алматы, будет иметь большую популярность. Творчество таких имен как Сергей Эйзенштейн, Мажит Бегалин и других наших мэтров, принимавших активное участие в развитии киноискусства, должно быть показано достойно и интересно», - сказал А.Мухамедиулы.
Министр также поделился сюжетом второго сериала, посвященного предстоящему 20-летнему юбилею столицы Казахстана.
«Это будет добрая мелодрама, которая на примере одной семьи, расскажет, как из скромного Целинограда город превратился в современную и прекрасную столицу Астану», - поделился министр.
Министр пояснил, что оба проекта будут предназначены для широкого просмотра, как через возможности кинопроката, так и эфира «Первого канала».
«Казахстан - это страна, которая имеет свою богатую историю и стремительно двигается вперед. Мы должны это показать мировому сообществу», - подчеркнул А.Мухамедиулы.
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