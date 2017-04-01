Министерство информации и коммуникаций заключило меморандум с ВВС Worldwide

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев провел встречу с руководством ВВС Worldwide Шоном О Хара и Сергеем Становкиным. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных проектов.

«По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан и корпорацией ВВС Worldwide. В рамках меморандума планируется реализация совместных проектов, направленных на обмен по редакционным планам, проведение круглых столов, организацию лекций для национальных и региональных СМИ, образовательных курсов и семинаров, а также продвижение туристического и инвестиционного потенциала Казахстана», - говорится в сообщении.



Также в рамках меморандума планируется создание рабочей группы, основным направлением которой будет ведение совместных консультаций по вопросам технического развития казахстанских телевизионных каналов в рамках перехода на цифровое эфирное вещание, обмен информацией и опытом и др.



Корпорация ВВС была основана в 1920 годах и сейчас является одним из главных глобальных игроков в сфере СМИ.