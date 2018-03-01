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Министерская встреча по Астанинскому процессу пройдет 16 марта - МИД РК

6 Марта 2018 11:05 618
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Министерская встреча по Астанинскому процессу пройдет 16 марта - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерская встреча государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии пройдет на следующей неделе в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Согласно информации, полученной от стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года», - говорится в сообщении. 

В ходе переговоров участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия.

Накануне встречи, 15 марта, запланировано проведение заседания старших должностных лиц, а также Совместной рабочей группы и Рабочей группы по освобождению задержанных/ заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. По информации от МИД РФ, на встречу будет приглашен Специальный посланник Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.

Министерская встреча по Астанинскому процессу пройдет 16 марта - МИД РК

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, МИД РК,
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