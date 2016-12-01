Минимизировать коррупцию в правоохранительных органах призвал Генпрокурор РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Генерального прокурора Жакипа Асанова на площадке Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось очередное заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на котором обсуждены вопросы соблюдения личным составом правоохранительных органов антикоррупционного законодательства и Этического кодекса государственных служащих.

Открывая заседание, Генеральный прокурор Жакип Асанов отметил значимость президентской реформы по формированию профессионального госаппарата. В этом направлении правоохранительными органами проводится огромная работа. В собственных рядах создается объективная и прозрачная система отбора кадров, меняются подходы к назначению руководящего состава, совершенствуется механизм подготовки сотрудников.

Выступая с приветственным словом, председатель агентства Кайрат Кожамжаров отметил, что от реформ, проводимых в правоохранительной системе, общество ожидает больших перемен, и ключевые направления в этом определены Планом нации «100 конкретных шагов».

«С одной стороны необходимо обеспечить набор в ряды правоохранителей профессионалов высокого уровня. С другой стороны - они должны обладать безупречной репутацией. Эти люди обязаны обеспечить защиту конституционного строя, общественного порядка, безопасности и будучи чистыми от коррупции должны вызывать доверие у граждан», - сказал Кожамжаров.

Председатель агентства подчеркнул, что сегодня для этого есть целый набор инструментов, которые апробированы в мировой практике.

Это полиграф, тесты на определение профессиональных и личностных компетенций, антикоррупционные ограничения и обязательства, работа подразделений внутренней безопасности.

Кожамжаров акцентировал, что молодой сотрудник не должен поступать на службу с мыслью об использовании должностных полномочий для личного обогащения.

Сама же правоохранительная система должна быть выстроена таким образом, чтобы каждый мог заслуженно и справедливо продвигаться по должностной иерархии.

Вместе с тем, Кожамжаров отметил, что на практике есть немало примеров предательства интересов службы высокопоставленными офицерами.

Председатель призвал каждого руководителя от районного звена до республиканского уровня заявить о своей чистоплотности и того же требовать от подчиненных.

Как отметили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции РК, по итогам заседания принята дорожная карта, целью которой является укрепление дисциплины, минимизация коррупции среди личного состава и повышение доверия населения к правоохранительным органам.