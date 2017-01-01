Минимальную цену на алкоголь назвали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики Казахстана разъяснило установление минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответе на официальный запрос агентства МНЭ уточнило, что на рассмотрении Правительства находится проект постановления «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия» на 2017 год в размере 1 700 тенге за литр. Этот документ был разработан Министерством финансов в целях проведения государственной политики, направленной на сокращение табакокурения и алкоголизма путем повышения размера МРЦ.



Напомним, ранее поправками, подписанными Президентом 30 ноября 2016 года, были установлены ставки акциза на алкогольную продукцию на 2017 год в размере 2000 тенге за 1 литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 45%) с поэтапным повышением в 2018 году до 2275 тенге (прирост 14%), и 2019 году до 2550 тенге (прирост 4%).



МНЭ надеются, что предлагаемые ставки акциза на 2017-2019 годы позволят сократить потребление алкогольной продукции и снизить его разрушительные для здоровья последствия при одновременном повышении государственных доходов, что является социально значимой задачей Правительства.



Кроме того, этими же поправками установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году - 39 тенге/литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 50 %), в 2018 году - 48 тенге (прирост 23 %); в 2019 году - 57 тенге (прирост 18 %).



«В Казахстане, начиная с 2000 года, установлена ставка акциза на пиво 26 тенге/литр, данная ставка акциза не менялась на протяжении последних 15 лет. Если в водке 1°С содержимого спирта несет 13,8 тенге акциза, то в пиве всего 4,8 тенге акциза. Соотношение акциза на пиво и акциза на водку составляет 2,9. При этом, средневзвешенный процент содержания спирта в пиве составляет 5,4 %. В связи с чем, предложено установить ставку акциза на пиво, исходя из соотношения спирта в напитке, по аналогии со странами Европейского союза, соотношение которого составляет - 2,4», - рассказали в министерстве корреспонденту Казинформа.



В то же время, как отмечают в ведомстве, увеличение действующей ставки акциза на пиво в размере 100% (53 тенге за литр пива) может повлиять отрицательно на производителей пива. При этом рынок Казахстана является достаточно небольшим по сравнению с российским, где объем потребления алкогольной продукции в 12 раз больше.



«Повышение акцизов на спиртные напитки является одним из эффективных и распространенных инструментов борьбы с алкоголизмом. Заболеваемость в Казахстане, связанная с употреблением алкоголя, снизилась в динамике за последние 5 лет на 25% (с 320 в 2009 году до 241 тысяч человек в 2013 году, то есть на 100 тыс. населения)», - рассказали в МНЭ.