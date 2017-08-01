Минфин РК переезжает на левый берег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК переезжает в район левобережья столицы. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления модернизации Комитета госдоходов Жамбыла Сураганова.

Как отметил Сураганов в кулуарах форума на тему «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов государственных доходов, теперь все гражданские служащие Комитета госдоходов будут размещены в здании теперь уже бывшего Министерства финансов на правом берегу.

«Раньше мы дислоцировались в разных зданиях. По протоколу положено, чтобы служба экономических расследований сидела отдельно, это же правоохранительный блок. Сейчас все гражданские служащие Комитета государственных доходов дислоцированы в здании Министерства финансов, поскольку площади высвободились в связи с предстоящим переездом Министерства финансов в здание Дома министерств на левом берегу», - сообщил Жамбыл Сураганов.