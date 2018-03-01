Минэнерго усомнилось в глобальном рейтинге по индикатору электроснабжения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК не согласилось с индикатором качества электроснабжения в стране в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Минэнерго, данный индикатор оценивается опросным путем. То есть для оценки задается вопрос «Как бы вы оценили качество электроснабжения в вашей стране?». Под качеством следует понимать перерывы в электроснабжении и перепады напряжения в сети. В ответ респондент должен поставить балл от 1 до 7. По результатам опроса, средний балл у Казахстана в 2017 году составил 4,6, что ставит страну на 82 место наряду с Республикой Руанда, у которой средний балл - 4,4.

«Честно говоря, мы с этим опросом не согласились и провели собственный опрос с теми же индикаторами, который применяет Всемирный экономический форум. Кстати, ВЭФ опросил только 86 респондентов по всему Казахстану. Мы охватили порядка 2700 респондентов. По итогам, получили средний балл 5,6 при максимальных 7-ми. Это примерно соответствует уровню Польши. Что касается Астаны, то качество электроснабжения в городе можно назвать очень надежным», - сообщил заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК Абай Шангитбаев в ходе встречи со столичными предпринимателями.

По данным Министерства национальной экономики, Казахстан входит в рейтинг глобальной конкурентоспособности уже 12 лет подряд. В рейтинге прошлого года Казахстан занял 57 место из 138 стран. В 2018 году ставится цель занять 45 место.