Микрокредитование позволит безработным открыть свой бизнес - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Палаты предпринимателей Алматы Багдат Телебай отметил важность Обращения Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента» для дальнейшего развития малого бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить в целом про 5 социальных инициатив, озвученных Главой государства, хотел бы отметить пункт по развитию микрокредитования. Дополнительное выделение 20 млрд тенге в рамках массового предпринимательства предполагает охват более 14 тыс человек. Данные люди из числа самозанятых и безработных. Эта программа также направлена на дальнейшее развитие бизнеса на селе, что немаловажно для Казахстана. Палата предпринимателей полностью поддерживает данную инициативу, бизнес нужен людям, им хотят заниматься. Подтверждение тому, что в 2017 году у нас основам предпринимательства в рамках бизнес-школы обучено порядка 3 тыс человек. Спрос есть, эти люди в настоящее время проходят подготовку документации для получения кредита, гранта и начала своего дела. Данные инициативы по микрокредитованию направлена на развитие бизнеса, по ее начальным этапам уже есть ряд поручений Правительства по корректировке республиканского бюджета о внесении изменений в некоторые законодательные акты, все эти начальные этапы запущены Правительством, и сейчас оно приступает к его реализации. Из этих средств сколько денег будет направлено именно городу Алматы, пока не известно. Данные суммы только уточняются», - сказал Багдат Телебай.

Отметим, что бизнес в Алматы развивается, по сравнению с прошлыми годами есть положительная динамика, свидетельствующая об увеличении числа предпринимателей в городе. По словам руководителя Палаты предпринимателей Алматы, все заявки направлены на реализацию товаров либо предоставление услуг, торговлю. Тем не менее, здесь есть производство, переработка, но они не пользуются той же популярностью, как первые два направления.

«Есть люди, которые попробовали себя на грантах, до 3 млн тенге в акимате, теперь уже те, кто более-менее узнал, что такое основы бизнеса, они готовы на следующий, более серьезный шаг, попробовать свои силы на более серьезные деньги. Люди повторно обращаются на использование мер господдержки. В прошлом году было до 18 млн тенге по массовому предпринимательству, в настоящее время Глава государства в рамках 5 социальных инициатив увеличил сумму до 36 млн тенге»,- сказал Багдат Телебай.

В настоящее время в Алматы имеется целая линейка по предоставлению поддержки и развитию предпринимательства, в том числе бизнес-школа, обучающая в рамках нефинансовой поддержки, где на бесплатной основе предоставляется ряд услуг- бухгалтерские, написание бизнес-планов, сайтов. Ознакомиться с этой программой можно в Центре обслуживания предпринимателей. Есть защита бизнеса, предоставляется услуга по защите прав в судах и других непонятных для предпринимателя ситуациях. Также в рамках поддержки развития бизнеса в РК сокращаются административные барьеры, упрощаются процедуры выдачи земель, проводится цифровизация.



Фото: beta.palata.kz