Микроавтобус улетел в кювет из-за гололеда в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Аксу Павлодарской области микроавтобус упал в кювет из-за сильного гололеда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель в микроавтобусе был один, - сообщила сотрудник пресс-службы департамента внутренних дел Алма Мусабаева. - Микроавтобус упал при повороте. Всё случилось в самом городе Аксу. Никто не пострадал».



По данным ДВД, сам микроавтобус, который занесло на льду, пострадал не сильно.









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