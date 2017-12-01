Новости
Микроавтобус улетел в кювет из-за гололеда в Аксу
25 Декабря 2017 17:44 554
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Аксу Павлодарской области микроавтобус упал в кювет из-за сильного гололеда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Водитель в микроавтобусе был один, - сообщила сотрудник пресс-службы департамента внутренних дел Алма Мусабаева. - Микроавтобус упал при повороте. Всё случилось в самом городе Аксу. Никто не пострадал».
По данным ДВД, сам микроавтобус, который занесло на льду, пострадал не сильно.
Фото группы «Типичный Павлодар» в Instagram.
Ключевые слова: Павлодарская область,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области
- Студенты Экибастуза сняли видеоролики о полиции
- «Вечный огонь» не горит в Павлодаре несколько дней
- Из-за гололеда закрыты автодороги в трех областях Казахстана
- Волонтер ЭКСПО-2017 из Павлодара отмечен именной статуэткой форума в Москве
- «Цветаевским кострам» посвятили сборник песен в Павлодаре
- Необычные костюмы на новогодних елках в Казахстане
- Оралман из Китая преодолел больше 1,5 тыс км на тракторе, чтобы поселиться в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Назым Шаханова
954-047