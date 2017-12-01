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Микроавтобус улетел в кювет из-за гололеда в Аксу

25 Декабря 2017 17:44 554
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Микроавтобус улетел в кювет из-за гололеда в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Аксу Павлодарской области микроавтобус упал в кювет из-за сильного гололеда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель в микроавтобусе был один, - сообщила сотрудник пресс-службы департамента внутренних дел Алма Мусабаева. - Микроавтобус упал при повороте. Всё случилось в самом городе Аксу. Никто не пострадал».

По данным ДВД, сам микроавтобус, который занесло на льду, пострадал не сильно.


Микроавтобус улетел в кювет из-за гололеда в Аксу

Фото группы «Типичный Павлодар» в Instagram.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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