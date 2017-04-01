Микроавтобус с детьми вызволили из снежного плена в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вблизи костанайского поселка Рыспай была проведена спасательная операция по вызволению из снежных заносов детей, находившихся в школьном микроавтобусе. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Машина застряла в снежном перемете на дороге из поселка Рыспай в поселок Талапкер. На ней школьников доставляли домой. В микроавтобусе находились семеро детей.

О чрезвычайной ситуации было отправлено сообщение в Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд (СРАОСО). Спасатели выехали к месту происшествия на вездеходах марки «ТРЭКОЛ».







В сжатые сроки они сумели оказать помощь и, вытащив микроавтобус из снега, доставить его к месту назначения. На тех же вездеходах чуть позже спасатели помогли выбраться из переметов на заснеженной дороге водителям и пассажирам легковых автомобилей. Как сообщил замруководителя СРАОСО Сергей Шмидт, их вытащили в районах поселков Рыспай, Белозерка и Балыкты. Всего помощь оказана 22 человекам.



Спасатели отмечают, что пострадавшие попали в чрезвычайную ситуацию из-за того, что проигнорировали штормовое предупреждение синоптиков.