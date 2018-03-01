Михаил Кукушкин пробился в финал турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в финал турнира серии «Челленджер» в американском Ирвинге, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В полуфинале казахстанец сошелся со «звездно-полосатым» теннисистом - Стивом Джонсоном (52). Соперники хорошо знали друг друга, так как ранее четыре раза играли между собой, счет личных встреч - 2:2.

Теперь за победу на данном турнире с Кукушкиным в финальном матче сыграет итальянский спортсмен Маттео Берретини, который расположен на 108-й позиции мирового рейтинга.

Напомним, ранее Михаил по ходу «Челленджера» выбил из борьбы американцев Бьорна Фратанджело, Джареда Дональдсона и Остина Крайчека.