Миграционный ЦОН запустят в Астане до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца текущего года в столице запустят миграционный ЦОН, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова.

«До конца текущего года совместно с МВД мы планируем в городе Астане запустить пилотный проект - миграционный ЦОН, в рамках которого планируем оказание услуг по приему и регистрации иностранных граждан по принципу «одного окна». Чтобы также иностранные граждане без проблем, безбарьерно могли получать услуги у нас в Казахстане», - сказал Аблайхан Оспанов на заседании Правительства.

Кроме того, в ряде городов Казахстана планируется открыть ряд спецЦОНов, часть из них - до конца текущего года.

«До конца года мы планируем открыть два спецЦОНа в городах Кокшетау и Семей, по принципу ГЧП. И уже в первом квартале следующего года в Уральске и Атырау запустим такие же спецЦОНы. Таким образом мы полностью все регионы закроем по спецЦОНам по выдаче в автоматизированном формате , сдаче практического экзамена и получения водительского удостоверения», - рассказал глава госкорпорации.

Оспанов также отметил, что совместно с МВД прорабатывается возможность оптимизации процедуры регистрации транспортных средств.

«Мы планируем полностью в электронный формат перевести осуществление сделки, провести все необходимые проверки, возможность выбора госномера, оплаты, и гражданину только лишь останется приехать в спецЦОН либо в дальнейшем в конкурентную среду мы планируем передать данную функцию, осуществить сверку агрегата и при желании приехать забрать уже готовые документы - техпаспорт. Либо возможность доставки госномера через Казпочту», - сказал Оспанов.

Таким образом, согласно ожиданиям Оспанова, в целом процесс перерегистрации автотранспорта будет занимать не более 20 минут.