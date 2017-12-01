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Миграционная служба поменяла адрес в Астане

25 Декабря 2017 14:36 555
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Миграционная служба поменяла адрес в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная миграционная служба поменяла свой адрес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Управление миграционной службы ДВД Астаны, расположенное по адресу: ул. Сейфуллина, дом 29, поменяло свой адрес. Новый адрес миграционной службы ДВД Астаны: улица Иманова, дом 31. (пересечение ул. Бейсекбаева)», - говорится в сообщении ДВД.

Как отметили в ведомстве, государственные услуги по линии миграции будут осуществляться по новому адресу с 25 декабря 2017 года.

 

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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