Миграционная служба поменяла адрес в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная миграционная служба поменяла свой адрес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Управление миграционной службы ДВД Астаны, расположенное по адресу: ул. Сейфуллина, дом 29, поменяло свой адрес. Новый адрес миграционной службы ДВД Астаны: улица Иманова, дом 31. (пересечение ул. Бейсекбаева)», - говорится в сообщении ДВД.

Как отметили в ведомстве, государственные услуги по линии миграции будут осуществляться по новому адресу с 25 декабря 2017 года.