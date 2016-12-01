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Мигранты подожгли бездомного в Германии

Мигранты подожгли бездомного в Германии
28 Декабря 2016 09:41 140

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шестеро сирийцев и один выходец из Ливии обвиняются в покушении на убийство. По версии следствия, мигранты подожгли бездомного в рождественскую ночь в берлинском метро, сообщает Би-Би-Си.

В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить. После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям, а зачинщик был задержан возле дома.

Все подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года, они прибыли в Берлин в 2014 и 2015 годах и подали прошение о предоставлении им убежища.

 

 

Ключевые слова: Германия,
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