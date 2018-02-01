МИД РК приветствует резолюцию СБ ООН о прекращении боевых действий в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением в отношении резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении боевых действий по всей территории Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заявление Министерства иностранных дел РК в отношении резолюции СБ ООН о прекращении боевых действий по всей территории Сирии

«Приветствуем принятие резолюции СБ ООН о прекращении боевых действий в Сирии с целью улучшения гуманитарной ситуации в этой стране.

Отмечаем особую актуальность документа на фоне возросшего в последнее время уровня насилия в ряде районов Сирии, в том числе в Восточной Гуте с многочисленными жертвами среди гражданского населения, включая женщин и детей», - говорится в заявлении.

Реализация принятой резолюции, по мнению МИД РК, станет одним из конкретных шагов для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы Сирии.

«Призывая к полному соблюдению положений Резолюции, ожидаем от всех заинтересованных стран использования своего авторитета и влияния с тем, чтобы конфликтующие стороны предприняли реальные шаги на пути укрепления мер доверия с целью скорейшего урегулирования сирийского конфликта», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства РК.

Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, опираясь на опыт Астанинской процесса по Сирии, убежден, что нет альтернативы мирному пути урегулирования ситуации в этой стране, прежде всего, посредством продолжения Женевских переговоров под эгидой ООН и оказания им всеобщей практической поддержки, подчеркивают в МИД.