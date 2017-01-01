МИД Кыргызстана: организаторы взрыва в посольстве Китая могут быть в Стамбуле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы террористической атаки на посольство Китая в Бишкеке, по предварительной информации, могут по-прежнему скрываться в Стамбуле, турецкая сторона предпринимает меры по их розыску, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Кыргызстана.

Напомним, утром 30 августа террорист-смертник, протаранив западные ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в машине. Никто из дипломатических сотрудников не пострадал. Зданиям и сооружениям посольства был причинен значительный ущерб, после чего работа диппредставительства была частично приостановлена. В частности, из-за повреждения оборудования была прекращена выдача китайских въездных виз кыргызским гражданам.

"В посольстве Кыргызской Республики в Турецкой Республике состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла республики Жунусова с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Турции Хонянг Ю. Стороны обменялись мнениями о предпринимаемых турецкой стороной мерах по задержанию в Турции подозреваемых в проведении теракта в посольстве КНР в Бишкеке 30 августа 2016 года, которые, по имеющейся информации, скрываются в Стамбуле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи, организованной по инициативе китайской стороны, дипломатические представители двух стран также обсудили текущую ситуацию в Турции, а также террористические акты, совершенные в стране за последний период.

Как информирует РИА Новости, они также затронули тему визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Китай в январе 2017 года, во время которого глава кыргызского государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпинем. По данным МИД Кыргызстана, успешное проведение визита "свидетельствует о высоком уровне взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами, как в политической, так и в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах".

По данным госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, главарь международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" Сирожиддин Мухтаров привлек в качестве координатора теракта находящегося в Турции Бурханидина Жантораева. По версии спецслужбы, специально для содействия террористу-смертнику, 16 июня в Кыргызстан въехал 24-летний Иззотилло Саттыбаев. В Бишкеке он арендовал дом и купил автомашину, которая и была впоследствии использована в теракте. За несколько часов до совершения теракта Саттыбаев вылетел из Кыргызстана в Стамбул, используя паспорт гражданина Таджикистана.



Фото: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков