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МИД Казахстана сделало заявление по ситуации в Сирии

МИД Казахстана сделало заявление по ситуации в Сирии
8 Апреля 2017 11:12 320

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженнности в Сирии, передает Казинформ. 

«Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности. Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных», - говорится в сообщении МИД РК.

Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов, и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле. 

«Подчеркиваем важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между Правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года. Призываем страны-гаранты Астанинского процесса приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога и примирения и призывает к продолжению прямых переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками по соблюдению перемирия в рамках Астанинского процесса с подключением всех заинтересованных сторон, резюмировали в МИДе.

Напомним, ранее спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в соцсетях международную ситуацию после авиаударов США по военным базам в Сирии. «Авиационные удары США по Сирии делают перспективу проведения переговоров об окончании войны в данном государстве крайне сомнительной. Новая волна международного напряжения», - отметил Токаев. 

Как сообщалось ранее, США запустили ракеты по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. 

 

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, КАЗМЕДИА, Астана, МИД РК,
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