МИД Казахстана сделало заявление по ситуации в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженнности в Сирии, передает Казинформ.

«Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности. Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных», - говорится в сообщении МИД РК.



Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов, и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле.

«Подчеркиваем важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между Правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года. Призываем страны-гаранты Астанинского процесса приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.



Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога и примирения и призывает к продолжению прямых переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками по соблюдению перемирия в рамках Астанинского процесса с подключением всех заинтересованных сторон, резюмировали в МИДе.

Напомним, ранее спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в соцсетях международную ситуацию после авиаударов США по военным базам в Сирии. «Авиационные удары США по Сирии делают перспективу проведения переговоров об окончании войны в данном государстве крайне сомнительной. Новая волна международного напряжения», - отметил Токаев.



Как сообщалось ранее, США запустили ракеты по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.