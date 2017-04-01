МИД Казахстана проверяет информацию о пострадавших в Стокгольме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал происшествие в Стокгольме, передает МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел РК, Посольство Казахстана в Швеции выясняют подробности инцидента в Стокгольме, где автомобиль совершил наезд на пешеходов. Наши дипломаты в шведской столице проверяют информацию о пострадавших», - сообщил он.

По словам Жайнакова, в настоящий момент на консульском учете в Посольстве РК в Швеции состоит около 120 граждан Казахстана.



Как сообщалось ранее, грузовой автомобиль наехал на пешеходов в центре шведской столицы. Шведское радио приводило информацию о трех жертвах. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что «все указывает на теракт».