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МИД Казахстана проверяет информацию о пострадавших в Стокгольме

МИД Казахстана проверяет информацию о пострадавших в Стокгольме
7 Апреля 2017 20:06 278

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал происшествие в Стокгольме, передает МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел РК, Посольство Казахстана в Швеции выясняют подробности инцидента в Стокгольме, где автомобиль совершил наезд на пешеходов. Наши дипломаты в шведской столице проверяют информацию о пострадавших», - сообщил он.

По словам Жайнакова, в настоящий момент на консульском учете в Посольстве РК в Швеции состоит около 120 граждан Казахстана.

Как сообщалось ранее, грузовой автомобиль наехал на пешеходов в центре шведской столицы. Шведское радио приводило информацию о трех жертвах. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что «все указывает на теракт».

 

Ключевые слова: МИД РК, Происшествия,
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