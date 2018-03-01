МФЦА расширяет сотрудничество с индийскими финансовыми структурами

ПЕКИН - ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Делегация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) во главе с председателем правления Нурланом Кусаиновым посетила города Бангалор, Мумбаи и Гуджарат для установления сотрудничества с ведущими финансовыми институтами Индии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Визит организован Посольством РК в РИ при содействии офисов почетных консулов Казахстана в Индии, а именно Сурадж Шантакумаром (консульский округ: штаты Тамилнаду, Карнатака и Керала), Махендрой Сангхи (консульский округ - штат Махараштра) и Дилипом Чанданом (консульский округ - штат Гуджарат). Обширная программа позволила презентовать МФЦА широким правительственным и деловым кругам Индии.



Председатель правления администрации МФЦА Н. Кусаинов и Посол РК в РИ Булат Сарсенбаев провели встречи с руководством таких организаций, как Совет по ценным бумагам и биржам Индии, Бомбейская фондовая биржа, Международный финансовый центр индийского штата Гуджарат, Государственный банк Индии, государственная страховая компания Индии «Life Insurance Corporation», страховая компания «General Insurance Corporation of India», крупнейшая частная страховая компания «Dastur Reinsurance», банк «YesBank» и другие.





Стороны обсудили актуальные векторы развития и возможность расширения взаимодействия в финансовой сфере. По итогам переговоров была достигнута договоренность о расширении сотрудничества и подписании меморандумов о взаимопонимании, в том числе между финансовыми центрами.





Н. Кусаинов пригласил индийские организации принять участие в торжественном открытии МФЦА, которое состоится 5 июля 2018 года в Астане.







