МФЦ «Астана» и Московская биржа подписали меморандум о взаимопонимании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный финансовый центр «Астана» и Московская биржа подписали в ходе Биржевого форума-2017 в Москве меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили в пресс-службе финцентра, меморандум предполагает долгосрочное сотрудничество между МФЦА и Московской биржей и направлен на повышение интереса и доверия со стороны международных инвесторов, а также на развитие и обмен передовым опытом и знаниями в области рынка капитала.

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев отметил, что подписанный меморандум открывает новые возможности для дальнейшего сотрудничества Казахстана и России в финансовом секторе.

По словам Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, опыт Московской биржи, показавшей успешные результаты, в том числе в области инфраструктурных преобразований, очень интересен для МФЦА. Он также проинформировал о текущем этапе создания биржи на базе МФЦА - Международной биржи Астаны - и о размещении на ней ценных бумаг наиболее привлекательных компаний ФНБ «Самрук-Қазына».

Как было отмечено, подписанный меморандум о взаимопонимании, позволит осуществлять обмен опытом и информацией в области биржевых финансовых инструментов и будет сопутствовать дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза.