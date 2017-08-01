Международный турнир по жамбы ату проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на ипподроме «Қазанат» проходит второй день Международного турнира по жамбы ату «Алтын жебе», сообщают организаторы.

В соревнованиях участвуют около 20-ти спортсменов из 10 зарубежных стран. Честь Казахстана защищает пять спортсменов. Среди них многократный призер нескольких Чемпионатов Республики Казахстан, чемпион фестиваля 2016 года «Ұлы дала ойындары» Елдос Бадашев и призеры внутристрановых чемпионатов Сарыбай Айтбек, Айкөз Ералхан, Абзал Тулыбаев, Бекқали Үзденбаев.



Соревнование состоит из трех этапов: шапшаң ату, қалқан ату, жамбы ату.

Жамбы ату - один из наиболее популярных национальных видов спорта не только в Казахстане, но и в других странах. В 2013 году в Астане создана «Международная Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов», которая разививает жамбы ату в мире. В неё вошли Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан.