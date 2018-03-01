Международный турнир по боксу среди женщин стартовал в Щучинске
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На спортивной базе «Жаксы» города Щучинска стартовал международный турнир по боксу среди женщин «Открытый кубок стран СНГ на призы ЗМС Марины Вольновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
82 спортсменки из Индии, Украины, России, Кыргызстана, Китайского Тайбэя, а также национальной сборной команды Республики Казахстан, будут состязаться в десяти весовых категориях - 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и +81кг.
На торжественной церемонии открытия присутствовали депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов, первый чемпион мира из Казахстана, заслуженный мастер спорта Советского Союза Валерий Рачков, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Марина Вольнова и другие почетные гости.
Акмолинскую область представляют Елдана Нуролла, Дина Жоламан, Карина Ибрагимова, Молдир Базарбаева и Жансая Балтабекова.
Отметим, Дина Жоламан и Карина Ибрагимова уже выиграли свои первые бои.
Победительниц назовут 7 марта.
Организаторами турнира являются управление физической культуры и спорта Акмолинской области, управление физической культуры и спорта акимата города Астаны и Казахстанская федерация бокса.
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